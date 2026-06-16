В Улан-Удэ владелец автомойки воровал воду

В Улан-Удэ владелец автомойки самовольно подключился к централизованным сетям водоснабжения. Помимо установленного счетчика, он организовал забор воды в обход прибора учета.

Данный факт выявили сотрудники МУП «Водоканал» в ходе планового обследования. В адрес бизнесмена направили официальную претензию с требованием оплатить фактически потреблённые ресурсы (водоснабжение и водоотведение) по действующим тарифам. Однако делец не предпринял мер по погашению задолженности.

После этого муниципальное предприятие обратилось в суд. В итоге с предпринимателя взыскали почти 418 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

«Незаконный забор воды создаёт дополнительную нагрузку на сети, что может привести к авариям и перебоям в водоснабжении жилых домов; увеличивает расходы добросовестных потребителей и подрывает стабильность работы всей системы ЖКХ города. Любое подключение к сетям должно быть официальным и согласованным, а вмешательство в работу приборов учёта запрещено», - прокомментировали в «Водоканале».