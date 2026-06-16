Общество 16.06.2026 в 15:06
В Улан-Удэ возле мусорных баков нашли гранату
На место вызвали взрывотехников
Текст: Карина Перова
Сегодня днем в Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября возле мусорных баков обнаружили гранату. На место вызвали сотрудников группы разминирования ОМОН Росгвардии по Бурятии.
Во время обследования специалисты-взрывотехники установили, что находка является гранатой Ф-1, со следами коррозии. Подчеркивается, что боеприпас не содержит взрывчатых веществ.
Правоохранители проводят проверку.
Тегиграната росгвардия