Общество 16.06.2026 в 15:28

На Ольхоне мужчина разместил в своем доме отель и платил по некоммерческому тарифу

Энергосбытовая компания отсудила у него 560 тысяч рублей
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Текст: Иван Иванов
На Ольхоне мужчина разместил в своем доме отель и платил по некоммерческому тарифу
Фото: архив «Номер один»

Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по исковому заявлению энергосбытовой компании к собственнику жилого дома, расположенного на острове Ольхон, о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию, пени, судебных расходов.

Согласно материалам дела, между истцом и ответчиком заключен договор энергоснабжения жилого дома (домовладения) на острове Ольхон. Собственнику объекта осуществлена подача электроэнергии для удовлетворения коммунально-бытовых нужд, потребитель электроэнергии отнесен к тарифной группе «Население». По тарифам собственник платил примерно один рубль за потреблённый киловатт час. В августе 2024 года сотрудниками энергосбытовой компании проведена проверка. Установлено, что на территории земельного участка расположен загородный отель: 2-х этажное строение с отдельным входом на второй этаж. Электроснабжение предназначено не для коммунально-бытового использования гражданами, а в коммерческих целях. Истец произвел перерасчет за потребление электроэнергии ответчиком за период с 01.02.2023 по 15.08.2024 года по коммерческому тарифу.

Ответчик заявленные исковые требования не признал. Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, доводы сторон, пришел к выводу, что в спорный период времени по указанному адресу осуществлялась коммерческая деятельность. Это подтверждается наличием вывески с рекламой о сдаче в аренду гостиничных номеров, информацией об их стоимости, многочисленных отзывах и фотографиях клиентов в сервисе 2ГИС, воспользовавшихся услугами отеля. Ответчик не представил достаточных доказательств того, что потребление электроэнергии носит исключительно бытовой характер, ограничившись доводами о необходимости поддержания системы отопления в зимний период. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, установив факт использования строения в коммерческих целях, что исключало применение льготного тарифа для населения. С собственника взыскана задолженность за потребленную электрическую энергию в спорный период времени в размере 560 тысяч рублей, пени за просрочку платежа и судебные расходы. Ответчик, не согласившись с решением, подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, изучив материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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ольхон электроэнергия

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