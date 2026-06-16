Экономика и бизнес 16.06.2026 в 16:27

В Монголии за год цены на мясо выросли на 55%

Цена килограмма говядины в рублях превысила 700 рублей
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Текст: Иван Иванов
В Монголии за год цены на мясо выросли на 55%
Фото: архив «Номер один»

В мае 2026 года годовая инфляция в Монголии продолжила ускоряться и достигла 11,2% по стране, а в Улан-Баторе показатель составил 11,0%. Это самый высокий уровень за последние три года, свидетельствующий о растущем давлении на потребительские цены, сообщает агентство «Монцамэ».

Главным фактором увеличения инфляции стал подъём цен на продукты питания, напитки и воду. В общем рост потребительских цен на эту категорию пришёлся на 6,4 процентного пункта, что составляет более половины общего повышения инфляции — 57,3%. Особенно сильно подорожали мясо и мясные изделия — их вклад в инфляцию составил 4,4 процентных пункта.

За год, по сравнению с маем 2025 года, цены на мясо и мясопродукты выросли на 46,7%. Например, средняя цена говядины выросла до 36 257 тугриков (734 рубля) за килограмм, что. За год эта цена увеличилась на 55,1%.

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