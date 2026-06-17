Дорожные ямы в Улан-Удэ устраняют струйно-инъекционным методом

Ямочный ремонт в Улан-Удэ стартовал в середине апреля. За два месяца три дорожных бригады с помощью установок «Бецема» отремонтировали 4600 квадратных метров асфальта, а горячим асфальтом – более 3 тысяч.

- Каждый день на улицах Улан-Удэ трудятся сразу три дорожные бригады, устраняя неровности и повреждения дорожного полотна. Одна бригада укладывает горячий асфальт, две бригады – работают на установках «Бецема», которые позволяют быстро и качественно устранить ямы струйно-инъекционным методом. Дорожные дефекты заполняют специальным составом из щебня и битумной эмульсии. Основное преимущество технологии – высокая скорость выполнения работ и быстрое застывание смеси, - сообщили в Комбинате по благоустройству.

Фото: КБУ