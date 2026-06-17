Общество 17.06.2026 в 10:33

Житель Бурятии искал в лесу яков и нашел мешок с оружием

За него он получит 10 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии искал в лесу яков и нашел мешок с оружием

В Окинском районе Бурятии местный житель добровольно сдал найденное в лесу ружье. Он нашел его в лесу, когда искал своих заплутавших домашних животных.

- Мужчина пояснил, что в лесу увидел белый мешок, который привлёк его внимание. Открыв его, он увидел внутри ружьё. Вернувшись домой, он сразу же обратился в подразделение Росгвардии и сдал его. Осмотр показал, что найденное оружие является гладкоствольным охотничьем ружьём 32 калибра и несмотря на следы коррозии и потёртости, пригодно для стрельбы. - сообщили в Росгвардии.

В рамках республиканской целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» за добровольную сдачу оружия мужчина получит вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

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