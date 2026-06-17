Мотоциклист в Улан-Удэ въехал в Ленд Крузер

Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП в Советском районе Улан-Удэ. Оно произошло в районе Левого берега сегодня утром, 17 июня.

Как рассказали в полиции, водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», но в результате происшествия пострадавших нет.

Инспекторами ДПС установлено, что мотоциклист не имеет права управления транспортным средством.

Фото: ГАИ РБ