Происшествия 17.06.2026 в 10:52

Мотоциклист в Улан-Удэ въехал в Ленд Крузер

Нарушитель был за рулем без прав
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Текст: Елена Кокорина
Мотоциклист в Улан-Удэ въехал в Ленд Крузер

Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП в Советском районе Улан-Удэ. Оно произошло в районе Левого берега сегодня утром, 17 июня.

Как рассказали в полиции, водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», но в результате происшествия пострадавших нет.

Инспекторами ДПС установлено, что мотоциклист не имеет права управления транспортным средством.

Фото: ГАИ РБ

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