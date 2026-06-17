В Бурятии намерены сократить время продажи алкоголя в «наливайках»

В Бурятии намерены сократить время продажи алкоголя (до интервала с 11:00 до 20:00) в точках общепита в многоквартирных домах – в так называемых «наливайках» (за исключением ресторанов). Сейчас для баров и кафе действует более мягкий ночной запрет (обычно с 23:00 до 9:00).

Этот проект закона рассмотрят на сессии Народного Хурала, которая состоится 29 июня. Напомним, в республике с 1 марта 2025 года уже запрещена продажа алкоголя в магазинах в МКД (с 20:00 до 11:00 часов).

«Таким образом, предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, будут поставлены в равные условия», - говорится в пояснительной записке.

Недавно в Народном Хурале состоялись общественные слушания, где обсуждали данный законопроект. Члены Общественной палаты Республики Бурятия Светлана Хабаркова и Виктор Анганов поддержали такое ограничение продажи алкоголя.

«Если закон примут, «наливайки» в жилых домах лишатся главного преимущества – возможности работать допоздна, что должно снизить ночной шум и количество пьяных инцидентов во дворах», - прокомментировали общественники.

В случае принятия изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.