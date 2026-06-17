Общество 17.06.2026 в 12:37
На Геологической в Улан-Удэ дорожники затруднят проезд
Водителей просят искать путь объезда
Текст: Елена Кокорина
На участке ул. Бабушкина на остановке. «Геологическая» сегодня будет проведен срочный ямочный ремонт. Об этом предупредили в Комитете по благоустройству города.
- После 13 часов на участке дороги ул. Бабушкина в сторону центра будет кратковременно затруднено движение в связи с работой дорожной бригады. Просим искать пути объезда и приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в ведомстве.
Фото: КБУ