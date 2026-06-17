Общество 17.06.2026 в 13:50

В Улан-Удэ врачи спасли недоношенную малышку

Ребенок 40 дней провел в реанимации
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ врачи спасли недоношенную малышку
Фото: Городский перинатальный центр Улан-Удэ

«Самое страшное, когда дают 72 часа на выживание»: в Городском перинатальном центре Улан-Удэ рассказали о спасении недоношенного ребенка. Малышка весом 990 г и ростом 35 см появилась на свет на сроке 28 недель и 6 дней.

Во время беременности у женщины были сильные отёки. По настоянию врачей она легла в отделение патологии на седьмом месяце беременности. Тогда мама и не думала, что из стен роддома выйдет только спустя полтора месяца.

«Самое страшное, когда дают 72 часа на выживание. И это самые страшные три дня в моей жизни. На тот момент я сама ещё находилась в реанимации, вздрагивала от каждого звонка, каждого открытия двери в палату», - вспоминает женщина.

Малышка 40 дней провела в реанимации, ещё 35 – в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Ей пришлось пройти через кормление через зонд, переливание крови, аппарат искусственной вентиляции лёгких.

«После многочасовых дежурств медики находили в себе силы объяснять нам ситуацию простыми и честными словами, не давали нам утонуть в панике. А потом, уже в отделении патологии, врачи, медицинские сёстры, младший медицинский персонал контролировали каждый миллилитр питания, показатель сатурации, грамм прибавки», - поблагодарила мама девочки.

Сейчас кроха уже дома с родителями. Она самостоятельно дышит, ест и улыбается.

«Расслабиться удалось, когда пересекли порог дома. В тот момент я выдохнула и поняла, что мы справились», - говорит женщина.

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