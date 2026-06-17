В Бурятии работник сельского хозяйства отмечает свой 102-й день рождения

Сегодня, 17 июня, в Кяхтинском районе Бурятии чествуют долгожительницу Федосью Семеновну Терехину, которой исполнилось 102 года.

Женщина – родом из села Демино Солонешенского района Алтайского края. Её трудовой путь начался в 1944 году и продолжался вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1979 году. Всю свою долгую жизнь она посвятила сельскому хозяйству.

«Работали мы тогда от зари до зари. Вставали, когда солнце ещё не взошло, а ложились, когда уже темно. Всё на себе, всё вручную. Но мы не жаловались, знали: надо для фронта, для победы. И на ферме, и в поле – везде нужен был наш труд. Главное было – выстоять и детей поднять», - вспоминает ветеран.

Заслуги Федосьи Терехиной отмечены множеством наград, среди которых медали «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «65 лет Победы». Также имеет звание «Лучшая доярка района».

У долгожительницы большая и дружная семья: дочь, три внука и шесть правнуков.