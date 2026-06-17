В Бурятии продолжают тушить мусорный полигон в Нижнем Саянтуе

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии продолжают тушить пожар на мусорном полигоне. На месте работает 7 единиц спецтехники.

Выставлен дежурный пост ГКУ Противопожарной службы РБ, ПЧ 65, ПЧ-43 3 третьего Тарбагатайского ОГПС. Также помощь оказывают пожарные бригады республиканского агентства ГО и ЧС, пожарных частей Таргабагайского района. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

«Специалистами пожарной службы ведется тушение кромки и пересыпка очагов возгорания для предотвращения доступа кислорода. Это наиболее эффективный способ борьбы с огнем», - прокомментировали в ООО «ЭкоАльянс».