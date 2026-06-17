Происшествия 17.06.2026 в 12:36

В Бурятии продолжают тушить мусорный полигон в Нижнем Саянтуе

Дознаватели устанавливают причину возгорания
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Текст: Карина Перова
В Бурятии продолжают тушить мусорный полигон в Нижнем Саянтуе
Фото: ООО «ЭкоАльянс»

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии продолжают тушить пожар на мусорном полигоне. На месте работает 7 единиц спецтехники.

Выставлен дежурный пост ГКУ Противопожарной службы РБ, ПЧ 65, ПЧ-43 3 третьего Тарбагатайского ОГПС. Также помощь оказывают пожарные бригады республиканского агентства ГО и ЧС, пожарных частей Таргабагайского района. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

«Специалистами пожарной службы ведется тушение кромки и пересыпка очагов возгорания для предотвращения доступа кислорода. Это наиболее эффективный способ борьбы с огнем», - прокомментировали в ООО «ЭкоАльянс».


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