Общество 17.06.2026 в 13:01

В Иркутской области приняли закон об умерщвлении бродячих собак

Если его подпишет губернатор, то он начнет действовать с 1 октября 2026 года
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Текст: Иван Иванов
В Иркутской области приняли закон об умерщвлении бродячих собак
Фото: архив «Номер один»
В Иркутской области одобрен во втором (заключительном) чтении проект закона об обращении с безнадзорными животными, который предполагает условия для их умерщвления. Соответствующее решение было принято на сессии 17 июня. 

Как сообщает портал «Ирсити.ру», в документе введено понятие режима экстраординарной ситуации, который может вводиться при появлении большой стаи животных (до 10 на квадратный километр), угрозы эпидемии или учащения случаев нападения животных на людей с тяжелыми последствиями. Такой режим может действовать до двух месяцев или до отдельного распоряжения, которое отменяет его. Решение о вводе режима принимает правительство Приангарья на основе данных от местных органов самоуправления.

В случае введения режима возврат животных без владельцев на прежние места их обитания невозможен. Животные без владельцев содержатся в пунктах временного содержания 11 календарных дней после поступления, после чего проводится процедура их умерщвления. Умерщвлять бродячих животных предполагается при наличии признаков немотивированной агрессии или серьезных заболеваний, причиняющих страдания или опасных для человека. Решение о усыплении принимает специальная комиссия, а методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, занимается специалист в области ветеринарии. 

Инициатором закона выступила Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, а мэр Черемхово Вадим Семёнов отметил, что целью является создание безопасных условий для жителей, а не безумное уничтожение животных. За документ проголосовали 35 депутатов, против — один, трое воздержались. После одобрения он отправляется на подпись губернатору, и при его подписании закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. 

Обсуждение инициативы началось весной 2024 года и сопровождалось горячими дебатами: мэр Иркутска Руслан Болотов высказался за любые способы борьбы с бродячими собаками, а зоозащитники и некоторые организации выступали против.
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