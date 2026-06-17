Общество 17.06.2026 в 13:44

Важность профилактики использования гаджетов для старшего поколения

Врачи Центра восточной медицины рассказали, как сделать использование гаджетов комфортным и безопасным
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Текст: Служба информации "Номер один"
Важность профилактики использования гаджетов для старшего поколения
Современные технологии стремительно проникают во все сферы жизни, и гаджеты становятся неотъемлемой частью повседневного обихода. Однако для людей старшего поколения их активное использование может нести не только пользу, но и определённые риски.

Пожилые люди осваивают гаджеты позже, чем молодёжь, и их организм более уязвим к негативным последствиям:

- Проблемы со зрением. Длительное время, проведённое перед экраном, провоцирует синдром сухого глаза, усталость и ухудшение зрения. У пожилых людей возрастные изменения зрения (пресбиопия, катаракта и др.) могут усугубляться из‑за нагрузки на глаза.

- Нарушения осанки и боли в спине. Неправильная поза при использовании смартфона или ноутбука приводит к напряжению мышц шеи и спины, что особенно опасно при уже имеющихся проблемах с опорно‑двигательным аппаратом.

- Гиподинамия. Засиживание за гаджетом снижает физическую активность, что повышает риск сердечно‑сосудистых заболеваний, ожирения и ослабления мышц.

- Психоэмоциональное напряжение. Перегрузка информацией, стресс от освоения новых технологий, риск столкнуться с кибермошенничеством — всё это может ухудшить эмоциональное состояние.

- Нарушение режима сна. Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, затрудняет засыпание и снижает качество сна, что критично для пожилых, у которых и без того часто бывают проблемы со сном.

- Социальная изоляция. Парадоксально, но чрезмерное погружение в виртуальный мир может отдалять от живого общения, особенно если человек заменяет им реальные встречи.

Чтобы минимизировать риски и сделать использование гаджетов комфортным и безопасным, врачи Центра восточной медицины рекомендуют придерживаться следующих принципов:

Режим экранного времени

- Ограничить непрерывное использование гаджетов до 30–40 минут, затем делать перерыв на 10–15 минут.

- В целом стараться не проводить перед экраном более 2–3 часов в день (с перерывами).

Правильная организация рабочего места

- Монитор компьютера должен находиться на расстоянии не менее 50–70 см от глаз, а верхняя часть экрана — чуть ниже уровня глаз.

- Использовать подставку для смартфона или планшета, чтобы не наклонять голову вниз.

- Обеспечить хорошее освещение без бликов на экране.

Гимнастика для глаз и тела

- Каждые 20–30 минут отрываться от экрана и смотреть вдаль на 20 секунд («правило 20‑20‑20»).

- Выполнять простые упражнения: моргание, круговые движения глазами, фокусировка на близких и дальних объектах.

- Делать разминку для шеи, плеч и спины: повороты головы, круговые движения плечами, наклоны.

Настройки устройств

- Увеличить шрифт и масштаб интерфейса до комфортного размера.

- Включить режим защиты зрения («ночной режим»), который уменьшает синий свет.

- Настроить яркость экрана в соответствии с освещением в помещении.

Физическая активность

- Чередовать время за гаджетом с прогулками, лёгкой гимнастикой или домашними делами.

- По возможности устраивать «цифровой детокс» на несколько часов или один день в неделю.

Психологическая поддержка и обучение

- Проводить обучающие занятия по безопасному использованию интернета: как отличать надёжные источники, избегать мошенников, настраивать приватность.

- Поощрять использование гаджетов для связи с близкими (видеозвонки, мессенджеры), а не только для потребления контента.

Контроль здоровья

- Регулярно проверять зрение у офтальмолога.

- При наличии хронических заболеваний (гипертония, диабет и др.) учитывать их влияние на переносимость экранной нагрузки.

Профилактика при использовании гаджетов — это не отказ от технологий, а разумный подход к их применению. Грамотно выстроенный режим, правильная организация пространства и забота о физическом и эмоциональном здоровье позволяют пожилому человеку извлечь максимум пользы из цифровых устройств и минимизировать риски. Поддержка со стороны близких, обучение и внимание к индивидуальным потребностям помогут сделать этот процесс комфортным и безопасным.

Фото: предоставлено Центром восточной медицины

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