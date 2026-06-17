Общество 17.06.2026 в 13:18
В местности Хутэл в Бурятии обустроили пагоду и молитвенный камень
Инициаторами выступили местные активисты
Текст: Карина Перова
В местности Хутэл вблизи улусы Кусоты Мухоршибирского района Бурятии активисты обустроили пагоду и полностью реконструировали маани шулуун (молитвенный камень).
Инициатором выступил Баир Ринчинов. Хубисхал Раднаев взял на себя всю работу по сварке. Также помогал Тумэн Аюржанаев.
«Традиция установки молитвенных камней была распространённой у верующих бурят до революции, а история их появления уходит к древним Сутрам самого Будды, в которых также говорится о неизмеримой пользе таких маани шулуун», - сказал ширээтэ Тугнуйского дацана Вандан лама.
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