В местности Хутэл в Бурятии обустроили пагоду и молитвенный камень

В местности Хутэл вблизи улусы Кусоты Мухоршибирского района Бурятии активисты обустроили пагоду и полностью реконструировали маани шулуун (молитвенный камень).

Инициатором выступил Баир Ринчинов. Хубисхал Раднаев взял на себя всю работу по сварке. Также помогал Тумэн Аюржанаев.

«Традиция установки молитвенных камней была распространённой у верующих бурят до революции, а история их появления уходит к древним Сутрам самого Будды, в которых также говорится о неизмеримой пользе таких маани шулуун», - сказал ширээтэ Тугнуйского дацана Вандан лама.