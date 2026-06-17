В Улан-Удэ до конца месяца перекроют улицу Профсоюзная

В МУП «Водоканал» сообщили, что в связи с проведением строительно-монтажных работ на перекрестке улиц Смолина и Профсоюзная будет временно перекрыто дорожное движение по улице Профсоюзная. Ограничения будут действовать с 18 июня по 30 июня.

- Объезд закрытого участка дороги будет осуществляться по улице Ербанова. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на установленные предупреждающие знаки и заранее планировать свой маршрут, - предупредили в «Водоканале».

Фото: МУП «Водоканал»