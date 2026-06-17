Общество 17.06.2026 в 15:13

Мэр Улан-Удэ получил почетное звание

Он стал заслуженным работником органов муниципального и государственного управления
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Текст: Карина Перова
Мэр Улан-Удэ получил почетное звание
Фото: Народный Хурал Бурятии

В День России, 12 июня, в Бурятии чиновникам, артистам и отличившимся жителям вручили государственные награды. В церемонии участвовали глава региона Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов и главный федеральный инспектор по РБ Сергей Вавилов.

Так, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков удостоен почетного звания «Заслуженный работник органов муниципального и государственного управления». Награждение совпало с 60-летним юбилеем градоначальника.

А руководителя Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева наградили орденом «Трудовая доблесть».

Медалью общественного признания «Защитник Отечества» отмечены председатель «Союза женщин России» в Бурятии Анна Скосырская, глава Общественной палаты Татьяна Думнова и руководитель Иволгинского отделения «Женщин Бурятии» Валентина Астраханцева.

Ректор Бурятской государственной сельхозакадемии им. В.Р. Филиппова Бэликто Цыбиков удостоен медали Агвана Доржиева.

Тренер-преподаватель по боксу Кижингинской спортивной школы Баясхалан Эрдынеев стал заслуженным работником физической культуры РБ.

Артисту Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева Солбону Субботину присвоено звание «Народный артист Республики Бурятия».

Нотариус Тункинского нотариального округа Марина Саргаева получила почётное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия».

Электрослесарь «Тугнуйской обогатительной фабрики» Вячеслав Полянский удостоен звания «Заслуженный работник горнодобывающей промышленности Республики Бурятия».

Военному корреспонденту и волонтёру Александру Гармаеву вручили медаль Алдара Цыденжапова.

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