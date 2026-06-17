Общество 17.06.2026 в 16:07

В Бурятии природоохранный прокурор выехал на полигон, где случился пожар

На данный момент открытое горение ликвидировано
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Текст: Карина Перова
В Бурятии природоохранный прокурор выехал на полигон, где случился пожар
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Бурятии природоохранный прокурор Евгений Логинов выехал на мусорный полигон в Нижнем Саянтуе, где сегодня ночью произошел пожар.

На данный момент открытое горение ликвидировано, пожар локализован. Сейчас при помощи специализированной техникой ведется работа по ликвидации тления, завозится грунт для пересыпки отходов.

Органы дознания проводят доследственную проверку для установления причин возгорания. Подчеркивается, что угроза распространения огня на территории населенного пункта и земли лесного фонда отсутствует.

«На месте прокурором скоординирована работа эксплуатирующей организации, контроля (надзора), в том числе противопожарных служб. Вопросы, связанные с ликвидацией возгорания на площадке временного накопления отходов и привлечения виновных к ответственности, остаются на контроле», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

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полигон Нижний Саянтуй

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