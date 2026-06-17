Простые шаги для заботы о природе

Каждый из нас может внести вклад в сохранение окружающей среды:

Не мусорьте и бережно относитесь к природе.

Выбирайте экологичный транспорт: трамваи, электромобили и другие виды общественного транспорта.

Формируйте полезные экопривычки: используйте эко-сумки, многоразовые бутылки и отказывайтесь от лишнего пластика.

«Маленькие ежедневные решения помогают сделать наш мир чище и комфортнее для будущих поколений», - отметили в Минприроды Бурятии.