Общество 17.06.2026 в 15:46

Простые шаги для заботы о природе

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Текст: Служба информации «Номер один»
Простые шаги для заботы о природе

Каждый из нас может внести вклад в сохранение окружающей среды:

  • Не мусорьте и бережно относитесь к природе.

  • Выбирайте экологичный транспорт: трамваи, электромобили и другие виды общественного транспорта.

  • Формируйте полезные экопривычки: используйте эко-сумки, многоразовые бутылки и отказывайтесь от лишнего пластика.

«Маленькие ежедневные решения помогают сделать наш мир чище и комфортнее для будущих поколений», - отметили в Минприроды Бурятии.

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

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