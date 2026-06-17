Общество 17.06.2026 в 15:46
Простые шаги для заботы о природе
Каждый из нас может внести вклад в сохранение окружающей среды:
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Не мусорьте и бережно относитесь к природе.
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Выбирайте экологичный транспорт: трамваи, электромобили и другие виды общественного транспорта.
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Формируйте полезные экопривычки: используйте эко-сумки, многоразовые бутылки и отказывайтесь от лишнего пластика.
«Маленькие ежедневные решения помогают сделать наш мир чище и комфортнее для будущих поколений», - отметили в Минприроды Бурятии.