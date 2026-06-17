Общество 17.06.2026 в 16:17

На улице Бабушкина по поручению мэра Улан-Удэ начали ямочный ремонт

В городе идет ремонт шести участков дорог
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Текст: Номер один
На улице Бабушкина по поручению мэра Улан-Удэ начали ямочный ремонт
Сегодня на планерном совещании Игорь Шутенков поручил сделать ямочный ремонт на улице Бабушкина, чтобы жители могли спокойно ездить по дороге.       
 
– Улица Бабушкина, переезд около Дома торговли через трамвайные пути: дальше асфальт уже «вымыт». Там ямы по колено. Чтобы сегодня этих ям не было, – поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
 
Комбинат по благоустройству на установке «Бецема» сегодня же приступил к ремонту участке от остановки «Геологическая» до пересечения с Трубачеева. «Бецема» позволяет быстро и качественно устранить ямы струйно-инъекционным методом. Выбоины заполняют специальным составом из щебня и битумной эмульсии. Основное преимущество технологии – высокая скорость выполнения работ и быстрое застывание смеси.
 
Николай Попов на планерном совещании также рассказал о ходе работ по строительству путепроводов на Стеклозаводе и на Читинском переезде.
 
– На Стеклозаводе уже выполнено строительство строительной площадки, где организован штаб и площадка для складирования материалов. В настоящее время получены все разрешительные документы. Работы идут в графике. По Читинскому ведутся работы по изъятию земельных участков, – рассказал Николай Попов.
 
В городе в этом году ведется ремонт шести участков дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы на улице Юннатов завершены. Дополнительные работы на участке улиц Мерецкова, Учебная, Светлая выполнены – уже сделаны и направлены в лабораторию вырубки для контроля качества уложенного покрытия. На 1,7-километровом участке по улице Снежная подготовлено дорожное полотно для асфальтирования и начаты работы по устройству тротуаров. На улице Менжинского устройство и уплотнение основания завершено на 95%, установлены бортовые камни, идет устройство тротуара из плитки. Ремонт дороги по улицам Шумяцкого и Жердева от остановки «Акбэс» до дома №102 уже на этапе укладки выравнивающего слоя.

Фото: мэрия города

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