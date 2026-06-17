На улице Бабушкина по поручению мэра Улан-Удэ начали ямочный ремонт

Сегодня на планерном совещании Игорь Шутенков поручил сделать ямочный ремонт на улице Бабушкина, чтобы жители могли спокойно ездить по дороге.– Улица Бабушкина, переезд около Дома торговли через трамвайные пути: дальше асфальт уже «вымыт». Там ямы по колено. Чтобы сегодня этих ям не было, – поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Комбинат по благоустройству на установке «Бецема» сегодня же приступил к ремонту участке от остановки «Геологическая» до пересечения с Трубачеева. «Бецема» позволяет быстро и качественно устранить ямы струйно-инъекционным методом. Выбоины заполняют специальным составом из щебня и битумной эмульсии. Основное преимущество технологии – высокая скорость выполнения работ и быстрое застывание смеси.Николай Попов на планерном совещании также рассказал о ходе работ по строительству путепроводов на Стеклозаводе и на Читинском переезде.– На Стеклозаводе уже выполнено строительство строительной площадки, где организован штаб и площадка для складирования материалов. В настоящее время получены все разрешительные документы. Работы идут в графике. По Читинскому ведутся работы по изъятию земельных участков, – рассказал Николай Попов.В городе в этом году ведется ремонт шести участков дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы на улице Юннатов завершены. Дополнительные работы на участке улиц Мерецкова, Учебная, Светлая выполнены – уже сделаны и направлены в лабораторию вырубки для контроля качества уложенного покрытия. На 1,7-километровом участке по улице Снежная подготовлено дорожное полотно для асфальтирования и начаты работы по устройству тротуаров. На улице Менжинского устройство и уплотнение основания завершено на 95%, установлены бортовые камни, идет устройство тротуара из плитки. Ремонт дороги по улицам Шумяцкого и Жердева от остановки «Акбэс» до дома №102 уже на этапе укладки выравнивающего слоя.Фото: мэрия города