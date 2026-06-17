В Улан-Удэ посадили редкие сердцевидные липы

В районе железнодорожного вокзала Улан-Удэ высадили редкие сердцевидные липы. Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, для местного климата это настоящий эксперимент – саженцам еще предстоит адаптироваться к суровым зимам, чтобы окончательно укорениться.

Железнодорожники взяли деревья под личный контроль и для полива сейчас используют только отстоянную воду комнатной температуры. Такой подход не шокирует молодые корни и способствует лучшей приживаемости.

- В планах посадить еще деревьев. Ожидается, что через пару лет подросшие липы станут настоящим украшением привокзальной территории и будут радовать каждого, кто встречает или провожает поезда, - отметили в ВСЖД.

Фото: ВСЖД