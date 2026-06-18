В Бурятии населению могут разрешить самостоятельно делать ямочный ремонт

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает освобождение граждан от административной ответственности за самостоятельный ремонт асфальта на местных дорогах и придомовых территориях. Документ опубликован в думской базе.

"Ведомости" сообщают, что поправки предлагается внести в ст. 12.33 КоАП РФ, предусматривающую штрафы за повреждение дорог, создающее угрозу безопасности движения. Сейчас санкции составляют от 5000 до 10 000 руб. для граждан, 25 000 руб. для должностных лиц и до 300 000 руб. для юридических лиц.

Авторы инициативы отмечают, что жители многоквартирных домов, населенных пунктов и садоводческих товариществ нередко вынуждены самостоятельно устранять ямы и другие дефекты дорожного покрытия из-за длительного отсутствия ремонта со стороны местных властей или управляющих организаций. По мнению депутатов, действующее законодательство не позволяет четко отделить добросовестный ремонт от действий, которые действительно повреждают дорогу или создают угрозу безопасности движения. В результате граждане и подрядчики могут быть оштрафованы даже за попытки восстановить проезд.

Поскольку денег на дороги в ближайшие годы будет все меньше, инициатива является весьма актуальной.

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