Общество 18.06.2026 в 11:42

«Она не двигается и не разговаривает»

Пенсионерку, пережившую разрыв аневризмы и кому, пытаются спасти под Новосибирском
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Она не двигается и не разговаривает»
Фото: предоставлено Гульфирой Турлубековой
64-летняя жительница Горно-Алтайска уже почти пять месяцев находится между жизнью и смертью после разрыва аневризмы головного мозга. До января этого года ничто не предвещало беды: женщина чувствовала себя хорошо и не жаловалась на здоровье. Но, как это обычно бывает, болезнь настигла внезапно. Сейчас родные борются за жизнь женщины в Новосибирской области. О непростой истории дочь пациентки рассказала КП-Новосибирск.

Гульфира Турлубекова работает риелтором в Горно-Алтайске. Там же живет ее мать, которая долгое время чувствовала себя хорошо и не жаловалась на здоровье.

— Все было нормально, никаких симптомов не было до 21 января. А потом она внезапно упала. Оказалось, что в голове была большая аневризма, о которой мы не знали. Это такой мешочек на сосудах, который может лопнуть в любой момент. Она разорвалась и успела повредить мозг очень серьезно. Мы сразу вызвали скорую, — рассказала Гульфира КП-Новосибирск.

Пенсионерку экстренно госпитализировали. Вскоре после операции у нее произошел геморрагический инсульт — одна из самых тяжелых форм инсульта с высоким риском летального исхода и тяжелых последствий. Два месяца пациентка провела в коме в реанимации. Позже появились менингит, повторные сосудистые нарушения и другие тяжелые осложнения.

— При таком инсульте практически никто не выживает. Если даже выживают, то пациенты находятся в ужасно тяжелом состоянии. Шансы очень маленькие… Мама очень долго пролежала в коме, и сейчас она совсем не двигается, не разговаривает. Она дышит через трахеостому, питается через зонд. У нас в Горно-Алтайске в отделении нейрохирургии врачи вообще надежды не дают, — говорит дочь.

7 мая женщину выписали из больницы. После этого родственники ухаживали за ней дома — все необходимое оборудование семье пришлось приобретать самостоятельно.

— У нас еще проблема, что мы не можем официально зарегистрировать паллиативное состояние у мамы. Недостаточно медицинских показаний. Как сказали врачи, если через месяц сдвигов не будет, то можно установить паллиативный статус. Но мы не могли ждать, поэтому маму выписали, с мая она находится под нашим уходом. Все аппараты и жизненно необходимые препараты покупали сами. Также столкнулись и с другой проблемой: далеко не все реабилитационные центры готовы принимать пациентов в столь тяжелом состоянии и без сознания, — рассказала Гульфира.

Сначала женщину хотели отвезти в московский реабилитационный центр, однако из-за длительной дороги семья решила искать вариант ближе. В итоге пациентку согласился принять реабилитационный центр «Парус» в поселке Кудряши под Новосибирском.

Медики до сих пор не дают никаких прогнозов. Однако близкие не теряют надежды и продолжают бороться за здоровье матери.

— Нам говорят, что головной мозг восстанавливается очень сложно и многое зависит от самого организма. Но мы надеемся на любые положительные изменения. Сейчас для нас важен каждый взгляд, каждое движение и любая реакция, — говорит Гульфира. — Маму я назвала героиней, потому что она, как настоящий боец, держится долго.

Лечение и реабилитацию семья оплачивает самостоятельно.

Все новости

«Она не двигается и не разговаривает»
18.06.2026 в 11:42
В Бурятии населению могут разрешить самостоятельно делать ямочный ремонт
18.06.2026 в 11:33
В Бурятии наградили 17 новых почетных доноров России
18.06.2026 в 11:28
Жители Бурятии потратили 9 миллионов маткапитала на обучение детей
18.06.2026 в 10:50
В Улан-Удэ 64-летнюю женщину будут судить за убийство супруга
18.06.2026 в 10:41
В Улан-Удэ до сентября закрыли лестницу, ведущую на Арбат
18.06.2026 в 10:18
У жительницы Улан-Удэ арестовали иномарку за долги
18.06.2026 в 10:10
В Бурятии с горного водопада эвакуировали женщину
18.06.2026 в 10:00
В Бурятии появились первые 200-балльники по ЕГЭ
18.06.2026 в 09:47
В Бурятии на горевшем ранее полигоне возобновили прием мусора
18.06.2026 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
В Бурятии населению могут разрешить самостоятельно делать ямочный ремонт
Законопроект, отменяющий штрафы за самостоятельный ремонт дорог и улиц, внесён в Госдуму
18.06.2026 в 11:33
В Бурятии наградили 17 новых почетных доноров России
Теперь такое звание носят свыше 2700 республики
18.06.2026 в 11:28
Жители Бурятии потратили 9 миллионов маткапитала на обучение детей
Выплаты идут на учебу в университете, колледже, а также детсад, кружки и секции
18.06.2026 в 10:50
В Улан-Удэ 64-летнюю женщину будут судить за убийство супруга
Трагедия произошла по пьяной лавочке
18.06.2026 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru