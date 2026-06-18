В Улан-Удэ трамваи разрушили новую дорогу

В Арбитражном суде Бурятии завершилась судебная тяжба между МКУ «Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры г. Улан-Удэ» и компанией «Доринвест». Городские власти хотели заставить подрядчика выполнить гарантийный ремонт дороги, но потерпели фиаско.Как следует из материалов дела, в 2020 году «Доринвест» в рамках контракта отремонтировал участок дороги по ул. Гагарина (от ул. Добролюбова до ул. Пестеля) протяженностью 877 метров. При этом гарантийный срок на выполненные работы составлял 5 лет.2 июля 2025 года, за несколько месяцев до истечения гарантийного срока, комиссия осмотрела объект. Чиновники обнаружили, что за прошедшее время асфальт вдоль трамвайных путей разрушился на всем протяжении участка. Посчитав, что данные дефекты попадают под гарантийные обязательства, власти направили подрядчику претензию с требованием устранить выявленные недостатки. Получив отказ, чиновники обратились в суд.На суде представитель «Доринвеста» заявил, что в разрушении дороги их компания не виновата.«Выявленные дефекты не являются гарантийным случаем, поскольку разрушение асфальта вызвано не нарушением технологии укладки, а динамическими нагрузками от трамвайного движения в совокупности с неудовлетворительным состоянием рельсов и шпал, которые не ремонтировались. При производстве работ заказчику направлялось уведомление о том, что трамвайные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем возможно разрушение асфальтобетонного покрытия. Однако заказчик не принял никаких мер, чем принял на себя риски наступивших последствий», говорилось в представленном на иск отзыве.Доводы «Доринвеста» подтвердил и привлеченный компанией эксперт.«При сохранении существующего состояния трамвайного основания разрушение асфальта при устранении дефектов повторится, поскольку причина разрушения связана не с качеством выполнения работ, а с неудовлетворительным состоянием шпального основания», - заявил на суде специалист.Чиновники с его выводами не согласились, однако заявлять ходатайство о назначении по делу судебной строительно-технической экспертизы почему-то не стали, несмотря на неоднократные предложения судьи.Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, суд пришел к неутешительным для истца выводам.«Предметом контракта являлся ремонт асфальтобетонного покрытия, а не ремонт трамвайных путей. Требование к подрядчику «предвидеть» последствия эксплуатации заведомо неисправной трамвайной инфраструктуры означало бы возложение на него ответственности заказчика, что противоречит ст.755 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, суд учитывает, что в представленной в материалы дела смете работы по демонтажу, ремонту или усилению трамвайных путей не предусматривались. Ответчик предупредил заказчика о возможных разрушениях асфальтобетонного покрытия, вместе с тем, заказчик мер по изменению проектных решений, корректировке сметной документации, приостановке работ или расторжении контракта не предпринял», - констатировала Фемида.Таким образом, в удовлетворении иска было отказано. У городских властей есть месяц, чтобы обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.