Жительница Бурятии сдала отца полиции за угон машины

Житель Бурятии без спроса взял машину дочери, чтобы лихо покататься по району и теперь проходит по уголовному делу. Чтобы наказать отца за угон, 20-летняя девушка без раздумий заявила на него в полицию.

По словам девушки, она оставила свой автомобиль «Тойота Рав 4» стоимостью около 900 тысяч рублей у отца на время отъезда в город. Ключи от иномарки находились внутри салона, но разрешения на использование авто она не давала.

- Воспользовавшись отсутствием дочери, 47-летний мужчина сел за руль и уехал кататься по населённому пункту, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Неадекватное вождение привлекло внимание бдительных местных жителей и они сообщили об опасном лихаче в полицию, которая вскоре его задержала, - сообщили в МВД республики.

В отношении ранее судимого мужчины составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один