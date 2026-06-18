В селе в Бурятии после ливня хлынул мощный поток воды

Накануне в селе Мурочи Кяхтинского района Бурятии разыгралась непогода. Сначала выпал град, а затем пошел ливень.

Из-за интенсивного выпадения осадков по улицам начала бежать вода. Поток был довольно мощным. Кадрами с «Номер один» поделилась местная жительница.

«Прямо за забором идет вот такая «река». Это вообще какой-то ужас, сколько воды!», - прокомментировала женщина.