«Роснефть» ограничивает отпуск бензина

В Иркутской области сеть заправок «Роснефть» начала вводить ограничения на отпуск бензина любой марки по одной карте. Ранее подобные меры были приняты на заправках «КрайсНефти», сообщает портал «Ирсити.ру».

Ограничения связаны с повышенным сезонным спросом, что подтвердили на горячей линии «Роснефти». В Иркутске с 17 июня отмечаются сложности с покупкой топлива из-за ограничений продаж на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. В «КрайсНефти» сообщили, что на отдельных заправках сети могут отсутствовать некоторые виды топлива, поскольку обязаны обеспечить поставки для социальных служб и общественного транспорта по ранее заключённым контрактам. Также из-за ограничений продажи топлива в канистры и другие емкости на заправках «КрайсНефти» ограничена продажа.

В компании уточнили, что пока ограничение касается только приема новых оптовых клиентов, а со текущими договоров всё продолжается в обычном режиме. В то же время пока нет ограничений по отпуску топлива физлицам. За последнюю неделю стоимость бензина на городских заправках выросла на несколько рублей. Кроме того, в Иркутской области возникают проблемы с поставками дизельного топлива для сельхозпредприятий, что может повлиять на проведение посевной и уборочной кампаний. Губернатор Игорь Кобзев объяснил это сложностями с отгрузками ГСМ для мелких автопредприятий по всей России.

Проблема в с бензином связывают с внеплановыми ремонтами НПЗ в стране.

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