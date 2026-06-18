Общество 18.06.2026 в 12:36
В Забайкальском крае растёт алкогольная преступность
Несмотря на ограничения, около трети всех преступлений совершается в пьяном виде
Текст: Иван Иванов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о необходимости «усилить работу по снижению алкоголизации населения», отметив, что употребление спиртного является одной из основных причин ДТП, убийств и правонарушений в регионе. Как сообщает портал ZAB.RU, по данным начальника краевого УМВД Вячеслава Еговцева, около трети преступлений в крае совершается в пьяном виде, что вдвое превышает среднероссийский показатель.
В Чите ежемесячно фиксируется более 50 преступлений, совершенных под воздействием алкоголя. Забайкальский край также демонстрирует рост тяжкой преступности, увеличившись на 20% за год, и занимает одни из последних мест в общероссийском рейтинге по уровню преступности. Уровень потребления алкоголя в крае растёт, составляя 10,9 литра на душу населения в 2025 году, что значительно выше среднего показателя по России – 7,84 литра.
Забайкалье входит в тройку регионов Дальнего Востока с высоким уровнем смертности от алкоголя, наркотиков и самоубийств. По данным наркологов, количество наркологических больных в регионе превышает 20 000 человек, из которых 63% имеют алкогольные расстройства, а темпы прироста выявленных больных с алкоголизмом и алкогольными психозами в два раза выше, чем по стране. Болезни, связанные с употреблением алкоголя, входят в число лидеров по причинам смертности населения.
Власти Забайкалья предпринимали меры по ограничению продажи алкоголя: с сентября 2025 года введен полный запрет на розничную продажу в магазинах многоквартирных домов, за исключением супермаркетов, и сокращено время торговли (с 12:00 до 22:00), что привело к закрытию около 400 алкомаркетов. С марта 2026 года введены ограничения на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах, с 23:00 до 12:00 следующего дня.
Фото: Номер один
В Чите ежемесячно фиксируется более 50 преступлений, совершенных под воздействием алкоголя. Забайкальский край также демонстрирует рост тяжкой преступности, увеличившись на 20% за год, и занимает одни из последних мест в общероссийском рейтинге по уровню преступности. Уровень потребления алкоголя в крае растёт, составляя 10,9 литра на душу населения в 2025 году, что значительно выше среднего показателя по России – 7,84 литра.
Забайкалье входит в тройку регионов Дальнего Востока с высоким уровнем смертности от алкоголя, наркотиков и самоубийств. По данным наркологов, количество наркологических больных в регионе превышает 20 000 человек, из которых 63% имеют алкогольные расстройства, а темпы прироста выявленных больных с алкоголизмом и алкогольными психозами в два раза выше, чем по стране. Болезни, связанные с употреблением алкоголя, входят в число лидеров по причинам смертности населения.
Власти Забайкалья предпринимали меры по ограничению продажи алкоголя: с сентября 2025 года введен полный запрет на розничную продажу в магазинах многоквартирных домов, за исключением супермаркетов, и сокращено время торговли (с 12:00 до 22:00), что привело к закрытию около 400 алкомаркетов. С марта 2026 года введены ограничения на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах, с 23:00 до 12:00 следующего дня.
Фото: Номер один