Общество 18.06.2026 в 13:14

Элеватор в Улан-Удэ украсили молодыми елями и кустарниками

Посадку в сквере провел Горзеленстрой
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Элеватор в Улан-Удэ украсили молодыми елями и кустарниками

Сегодня, 18 июня, в сквере на Элеваторе возле декоративных каменных композиций специалисты Горзеленстроя высадили молодые ели и кустарники. Со временем они приживутся, разрастутся и сделают эту территорию более зелёной, живой и комфортной, сообщили в мэрии города.

Напомним, что озеленение проходит по всему городу. Накануне «Номер один» сообщал о посадке редких сердцевидных лип в районе железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Для местного климата это настоящий эксперимент – саженцам еще предстоит адаптироваться к суровым зимам, чтобы окончательно укорениться.

Фото: мэрия города

Теги
деревья

Все новости

Элеватор в Улан-Удэ украсили молодыми елями и кустарниками
18.06.2026 в 13:14
«Роснефть» ограничивает отпуск бензина
18.06.2026 в 12:51
В Забайкальском крае растёт алкогольная преступность
18.06.2026 в 12:36
На перевале Пыхта в Бурятии сгорел бензовоз
18.06.2026 в 12:35
В селе в Бурятии после ливня хлынул мощный поток воды
18.06.2026 в 12:16
Жительница Бурятии сдала отца полиции за угон машины
18.06.2026 в 12:07
В Улан-Удэ трамваи разрушили новую дорогу
18.06.2026 в 11:50
«Она не двигается и не разговаривает»
18.06.2026 в 11:42
В Бурятии населению могут разрешить самостоятельно делать ямочный ремонт
18.06.2026 в 11:33
В Бурятии наградили 17 новых почетных доноров России
18.06.2026 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
«Роснефть» ограничивает отпуск бензина
Компания вводит ограничения на АЗС в Иркутской области
18.06.2026 в 12:51
В Забайкальском крае растёт алкогольная преступность
Несмотря на ограничения, около трети всех преступлений совершается в пьяном виде
18.06.2026 в 12:36
Жительница Бурятии сдала отца полиции за угон машины
Мужчина лихо покатался на авто дочери и стал фигурантом уголовного дела
18.06.2026 в 12:07
В Улан-Удэ трамваи разрушили новую дорогу
Несмотря на ветхость трамвайных путей, их снова закатали в асфальт
18.06.2026 в 11:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru