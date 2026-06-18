Общество 18.06.2026 в 13:14
Элеватор в Улан-Удэ украсили молодыми елями и кустарниками
Посадку в сквере провел Горзеленстрой
Текст: Елена Кокорина
Сегодня, 18 июня, в сквере на Элеваторе возле декоративных каменных композиций специалисты Горзеленстроя высадили молодые ели и кустарники. Со временем они приживутся, разрастутся и сделают эту территорию более зелёной, живой и комфортной, сообщили в мэрии города.
Напомним, что озеленение проходит по всему городу. Накануне «Номер один» сообщал о посадке редких сердцевидных лип в районе железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Для местного климата это настоящий эксперимент – саженцам еще предстоит адаптироваться к суровым зимам, чтобы окончательно укорениться.
Фото: мэрия города
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