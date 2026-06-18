Элеватор в Улан-Удэ украсили молодыми елями и кустарниками

Сегодня, 18 июня, в сквере на Элеваторе возле декоративных каменных композиций специалисты Горзеленстроя высадили молодые ели и кустарники. Со временем они приживутся, разрастутся и сделают эту территорию более зелёной, живой и комфортной, сообщили в мэрии города.

Напомним, что озеленение проходит по всему городу. Накануне «Номер один» сообщал о посадке редких сердцевидных лип в районе железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Для местного климата это настоящий эксперимент – саженцам еще предстоит адаптироваться к суровым зимам, чтобы окончательно укорениться.

Фото: мэрия города