Энцефалитный клещ подстерег жителя Бурятии на молебне
В Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали о двух мужчинах, которые пострадали после укуса энцефалитного клеща. Одного жителя «кровосос» поджидал на молебне, другого – во время сельскохозяйственных работ.
Сейчас пострадавшие проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице. Подчеркивается, что они не были привиты против клещевого вирусного энцефалита.
Первый мужчина вытащил клеща самостоятельно – укус он почувствовал. А второй пациент думал, что у него воспалился гайморит.
«Были сильные головные боли, температура, недомогание, ломило кости. Съездил в больницу, сделал снимки. Но оказалось, что это не гайморит», - рассказал пострадавший.
Специалисты призывают жителей:
-
носить одежду, затрудняющую доступ клещей к телу;
-
использовать репелленты;
-
проводить само- и взаимоосмотры.
Ранее «Номер один» сообщал о мужчине, которого энцефалитный клещ укусил на приусадебном участке.