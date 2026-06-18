Энцефалитный клещ подстерег жителя Бурятии на молебне

В Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали о двух мужчинах, которые пострадали после укуса энцефалитного клеща. Одного жителя «кровосос» поджидал на молебне, другого – во время сельскохозяйственных работ.

Сейчас пострадавшие проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице. Подчеркивается, что они не были привиты против клещевого вирусного энцефалита.

Первый мужчина вытащил клеща самостоятельно – укус он почувствовал. А второй пациент думал, что у него воспалился гайморит.

«Были сильные головные боли, температура, недомогание, ломило кости. Съездил в больницу, сделал снимки. Но оказалось, что это не гайморит», - рассказал пострадавший.

Специалисты призывают жителей:

носить одежду, затрудняющую доступ клещей к телу;

использовать репелленты;

проводить само- и взаимоосмотры.

Ранее «Номер один» сообщал о мужчине, которого энцефалитный клещ укусил на приусадебном участке.