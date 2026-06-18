Происшествия 18.06.2026 в 13:35

Энцефалитный клещ подстерег жителя Бурятии на молебне

Сейчас мужчина проходит лечение в инфекционной больнице
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Текст: Карина Перова
Энцефалитный клещ подстерег жителя Бурятии на молебне
Фото: Роспотребнадзор по Бурятии (скриншот видео)

В Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали о двух мужчинах, которые пострадали после укуса энцефалитного клеща. Одного жителя «кровосос» поджидал на молебне, другого – во время сельскохозяйственных работ.

Сейчас пострадавшие проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице. Подчеркивается, что они не были привиты против клещевого вирусного энцефалита.

Первый мужчина вытащил клеща самостоятельно – укус он почувствовал. А второй пациент думал, что у него воспалился гайморит.

«Были сильные головные боли, температура, недомогание, ломило кости. Съездил в больницу, сделал снимки. Но оказалось, что это не гайморит», - рассказал пострадавший.

Специалисты призывают жителей:

  • носить одежду, затрудняющую доступ клещей к телу;

  • использовать репелленты;

  • проводить само- и взаимоосмотры.

Ранее «Номер один» сообщал о мужчине, которого энцефалитный клещ укусил на приусадебном участке.

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энцефалит клещ

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