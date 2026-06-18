Экономика и бизнес 18.06.2026 в 13:41

МТС прокачала LTE в главном символе советской торговли Улан-Удэ

Мобильный интернет получили все торговые точки в ТД «Юбилейный»
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Текст: Служба информации "Номер один"
МТС прокачала LTE в главном символе советской торговли Улан-Удэ
Фото: предоставлено МТС
МТС запустила внутреннее покрытие сети LTE в ТД «Юбилейный». Благодаря установке новой телеком-инфраструктуры голосовую связь и мобильный интернет МТС получили все торговые точки на трех этажах ТД, в том числе отделы одежды, бытовых товаров и зоны услуг.

Торговый центр «Юбилейный» расположен в историческом здании Улан-Удэ, в котором с 1973 года, в течение 20 лет, существовал главный одноименный универмаг города. После масштабной реновации здание внешне трансформировалось в современный молл, сохранив статус одного из главных и узнаваемых торговых центров города. Строение выполнено с использованием железобетонного каркаса и кирпичных несущих стен, характерных для капитальных городских построек советского периода. Межэтажные перегородки, стекла с высоким уровнем радиопоглощения – это особенности архитектуры, которые становятся препятствием для прохождения внешнего сигнала сотовой связи. Чтобы обеспечить устойчивое покрытие на территории всего торгового дома, МТС запустила необходимую инфраструктуру внутри здания.

«Мы развиваем сеть во всех ключевых локациях региона, в том числе – в торговых центрах, офисных зданиях, отелях, а также в промзонах и на производственных площадках. Запуск внутреннего покрытия LTE позволяет быть на связи внутри помещений», – прокомментировала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
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