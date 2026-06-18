Общество 18.06.2026 в 14:06

В Бурятии ветеран здравоохранения передала миллион рублей на помощь бойцам и детям

Благотворителю 88 лет
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Текст: Карина Перова
В Бурятии ветеран здравоохранения передала миллион рублей на помощь бойцам и детям
Фото: минздрав Бурятии

В преддверии Дня медика ветеран здравоохранения Бурятии Маргарита Ухазанова передала 1 миллион рублей на помощь детям и бойцам. Накануне, 17 июня, благотворитель отмечала 88-й день рождения. Женщину поздравила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

Через Медицинскую палату Бурятии Маргарита Васильевна безвозмездно передала 500 тысяч рублей на приобретение оборудования для военного госпиталя, где лечатся раненые бойцы. На эти средства уже закупили два необходимых аппарата в отделение реанимации.

Ещё по 250 тысяч рублей она направила в Центр помощи детям «Малышок» и Специализированный психоневрологический дом ребенка «Аистенок».

Маргарита Ухазанова родилась в Улан-Удэ. Окончила Иркутский медицинский институт. Затем вернулась в родной город и всю жизнь проработала в городской санитарно-эпидемиологической службе санитарным врачом. Перед выходом на пенсию трудилась в Горздравотделе. Общий стаж – 40 лет в здравоохранении.

«Поступок Маргариты Васильевны вызывает огромное восхищение. Она показала пример настоящего милосердия и гражданской позиции. Низкий поклон нашему ветерану!», - прокомментировала Евгения Лудупова.

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