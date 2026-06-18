Политика и власть 18.06.2026 в 14:32

В Улан-Удэ стартовало заседание АРАССВА

В рамках мероприятия пройдут переговоры и подписание соглашений о сотрудничестве
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ стартовало заседание АРАССВА
18 июня в столице Бурятии началось 15-е заседание Рабочей комиссии высокого уровня и заседание Подкомиссии по традиционной медицине Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА).

Генеральный секретарь Ассоциации господин Лим Бён Джин в своем выступлении подчеркнул, что на протяжении трех десятилетий АРАССВА неуклонно развивалась. Несмотря на международную обстановку, организация уверенно расширяет сотрудничество, укрепляя свое международное влияние и авторитет.

 
- Республика Бурятия является одним из учредителей АРАССВА и на протяжении многих лет вносит значительный вклад в развитие ассоциации. С прошлого года Республика Бурятия исполняет функции председательствующего органа, успешно координируя сотрудничество между регионами-членами АРАССВА. Считаю, что нынешнее заседание Рабочей комиссии высокого уровня, организованное Бурятией в качестве председательствующего региона, стало одним из самых содержательных и результативных за всю историю проведения подобных встреч, - сообщил господин Лим Бён Джин.

 
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что география участников ассоциации значительно расширится. Это позволит нарастить и укрепить связи между регионами-членами АРАССВА. В рамках деловой программы состоятся встречи и переговоры между представителями органов власти, здравоохранения и бизнеса, произойдет подписание соглашений о сотрудничестве.
 
- Сегодня нам предстоит процедура принятия новых регионов-членов. Это три региона Республики Союз Мьянма, административные области Янгон и Мандалай, национальная область Шан, префектура Окинава Японии, Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан, Республика Татарстан Российской Федерации. Отметим, что префектура Окинава приняла решение поменять свой статус региона-наблюдателя на статус региона-члена АРАССВА. Сегодня ассоциация вышла за рамки Северо-Восточной Азии и превратилась в крупнейшую платформу многостороннего межрегионального сотрудничества, объединяющую 91 региональное правительство из 9 стран, а с принятием новых членов, расширяется до 96 регионов из 10 государств, включая регионы Центральной и Юго-Восточной Азии, - сказал Алексей Цыденов.

 
В рамках торжественного открытия состоялось подписание соглашения между правительством Бурятии и Центральным аймаком Монголии о международных и внешнеэкономических связях в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах. Подписи на соглашении поставили глава республики Алексей Цыденов и губернатор аймака Монголии господин Лхагвасүрэнгийн Тумурчудур.
 
- Уверен, что в дальнейшем это сотрудничество будет становиться еще более плодотворным. Тридцатилетняя история АРАССВА – это история реальных достижений и устойчивого сотрудничества. Особенно важно, что в рамках нынешнего заседания Рабочей комиссии высокого уровня особое внимание уделяется вопросам традиционной медицины. Мы убеждены, что объединение богатого наследия традиционных знаний с достижениями современной науки, а также обмен опытом и результатами исследований внесут значительный вклад в повышение качества жизни населения наших регионов, - сообщил господин Лхагвасүрэнгийн Тумурчудур.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Все новости

Центр Улан-Удэ остался без холодной воды
18.06.2026 в 14:56
В Улан-Удэ стартовало заседание АРАССВА
18.06.2026 в 14:32
В Бурятии ветеран здравоохранения передала миллион рублей на помощь бойцам и детям
18.06.2026 в 14:06
МТС прокачала LTE в главном символе советской торговли Улан-Удэ
18.06.2026 в 13:41
Энцефалитный клещ подстерег жителя Бурятии на молебне
18.06.2026 в 13:35
Элеватор в Улан-Удэ украсили молодыми елями и кустарниками
18.06.2026 в 13:14
«Роснефть» ограничивает отпуск бензина
18.06.2026 в 12:51
В Забайкальском крае растёт алкогольная преступность
18.06.2026 в 12:36
На перевале Пыхта в Бурятии сгорел бензовоз
18.06.2026 в 12:35
В селе в Бурятии после ливня хлынул мощный поток воды
18.06.2026 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
Прошлый год был напряженным
В Бурятии прошли слушания по бюджету за 2025 год
17.06.2026 в 11:56
Мэр Улан-Удэ: «Столицу Бурятии ждут большие перемены»
Игорь Шутенков рассказал, каким город встретил свое 360-летие
16.06.2026 в 14:15
Леонид Будаев вновь возглавил Курумканский район Бурятии
Также на должность претендовал Владислав Сансанов
16.06.2026 в 13:30
В Бурятии представители стран Азии обсудят развитие традиционной медицины
Улан-Удэ примет юбилейное заседание АРАССВА
16.06.2026 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru