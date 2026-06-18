В Улан-Удэ стартовало заседание АРАССВА

Генеральный секретарь Ассоциации господин Лим Бён Джин в своем выступлении подчеркнул, что на протяжении трех десятилетий АРАССВА неуклонно развивалась. Несмотря на международную обстановку, организация уверенно расширяет сотрудничество, укрепляя свое международное влияние и авторитет.





- Республика Бурятия является одним из учредителей АРАССВА и на протяжении многих лет вносит значительный вклад в развитие ассоциации. С прошлого года Республика Бурятия исполняет функции председательствующего органа, успешно координируя сотрудничество между регионами-членами АРАССВА. Считаю, что нынешнее заседание Рабочей комиссии высокого уровня, организованное Бурятией в качестве председательствующего региона, стало одним из самых содержательных и результативных за всю историю проведения подобных встреч, - сообщил господин Лим Бён Джин.





- Сегодня нам предстоит процедура принятия новых регионов-членов. Это три региона Республики Союз Мьянма, административные области Янгон и Мандалай, национальная область Шан, префектура Окинава Японии, Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан, Республика Татарстан Российской Федерации. Отметим, что префектура Окинава приняла решение поменять свой статус региона-наблюдателя на статус региона-члена АРАССВА. Сегодня ассоциация вышла за рамки Северо-Восточной Азии и превратилась в крупнейшую платформу многостороннего межрегионального сотрудничества, объединяющую 91 региональное правительство из 9 стран, а с принятием новых членов, расширяется до 96 регионов из 10 государств, включая регионы Центральной и Юго-Восточной Азии, - сказал Алексей Цыденов.





18 июня в столице Бурятии началось 15-е заседание Рабочей комиссии высокого уровня и заседание Подкомиссии по традиционной медицине Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА).Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что география участников ассоциации значительно расширится. Это позволит нарастить и укрепить связи между регионами-членами АРАССВА. В рамках деловой программы состоятся встречи и переговоры между представителями органов власти, здравоохранения и бизнеса, произойдет подписание соглашений о сотрудничестве.В рамках торжественного открытия состоялось подписание соглашения между правительством Бурятии и Центральным аймаком Монголии о международных и внешнеэкономических связях в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах. Подписи на соглашении поставили глава республики Алексей Цыденов и губернатор аймака Монголии господин Лхагвасүрэнгийн Тумурчудур.- Уверен, что в дальнейшем это сотрудничество будет становиться еще более плодотворным. Тридцатилетняя история АРАССВА – это история реальных достижений и устойчивого сотрудничества. Особенно важно, что в рамках нынешнего заседания Рабочей комиссии высокого уровня особое внимание уделяется вопросам традиционной медицины. Мы убеждены, что объединение богатого наследия традиционных знаний с достижениями современной науки, а также обмен опытом и результатами исследований внесут значительный вклад в повышение качества жизни населения наших регионов, - сообщил господин Лхагвасүрэнгийн Тумурчудур.Фото: пресс-служба правительства Бурятии