Центр Улан-Удэ остался без холодной воды. В диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступили обращения об отсутствии блага цивилизации по улицам Ленина, Свердлова, Смолина и Советская.

На место направили аварийную бригаду. Специалисты приступили к обследованию сетей, чтобы найти причину отключения.

Точные причины и ориентировочные сроки завершения ремонтных работ пока неизвестны.

На предприятии позднее уточнили, что в зону ограничения попали исключительно административные здания. Жилых домов среди отключенных объектов нет.