Общество 18.06.2026 в 14:56

Центр Улан-Удэ остался без холодной воды

Блага цивилизации нет на четырех улицах
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Текст: Карина Перова
Центр Улан-Удэ остался без холодной воды
Фото: архив «Номер один»

Центр Улан-Удэ остался без холодной воды. В диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступили обращения об отсутствии блага цивилизации по улицам Ленина, Свердлова, Смолина и Советская.

На место направили аварийную бригаду. Специалисты приступили к обследованию сетей, чтобы найти причину отключения.

Точные причины и ориентировочные сроки завершения ремонтных работ пока неизвестны.

На предприятии позднее уточнили, что в зону ограничения попали исключительно административные здания. Жилых домов среди отключенных объектов нет.


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