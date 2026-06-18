Общество 18.06.2026 в 14:56
Центр Улан-Удэ остался без холодной воды
Блага цивилизации нет на четырех улицах
Текст: Карина Перова
Центр Улан-Удэ остался без холодной воды. В диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступили обращения об отсутствии блага цивилизации по улицам Ленина, Свердлова, Смолина и Советская.
На место направили аварийную бригаду. Специалисты приступили к обследованию сетей, чтобы найти причину отключения.
Точные причины и ориентировочные сроки завершения ремонтных работ пока неизвестны.
На предприятии позднее уточнили, что в зону ограничения попали исключительно административные здания. Жилых домов среди отключенных объектов нет.
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