В Улан-Удэ продлили срок содержания в СИЗО организаторам похода на Мунку-Сардык
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей трем организаторам смертельного похода на пик Мунку-Сардык. Они пробудут в СИЗО до 20 августа.
Руководителей и двух сотрудников туристической фирмы из Красноярска обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст.238 УК РФ).
Напомним, трагедия произошла 20 апреля. В ходе восхождения двое туристов и инструктор, в условиях плохой погоды и в отсутствие необходимой для данного маршрута акклиматизации, погибли.
«С учетом совокупных сведений о личности обвиняемых и тяжести предъявленного им обвинения, суд посчитал, что, оказавшись на свободе, обвиняемые могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - отметили в пресс-службе Советского райсуда.