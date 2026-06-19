В Улан-Удэ свыше 60 домов остаются без горячей воды

По данным на 18 июня, в Улан-Удэ в 66 домах до сих пор нет горячей воды (список - в таблице). К примеру, десять из них по опубликованному ранее графику должны были подключить еще 10 июня.

В ПАО «ТГК-14» заявили, что в этом году после проведения гидравлических испытаний на теплосетях выявили значительно больше повреждений, чем в предыдущие периоды.

«Это привело к большому количеству аварий и утечек по всему городу, что потребовало масштабных ремонтных работ», - прокомментировали в компании.

В комитете городского хозяйства добавили, что графики подключения корректируются, мол, при устранении одного порыва могут возникать новые, что сдвигает сроки подачи ресурса для некоторых домов. «Для качественного и надёжного ремонта требуется дополнительное время», - отмечают специалисты.

Актуальный график подключения пообещали публиковать в социальных сетях комитета городского хозяйства ежедневно.