Общество 19.06.2026 в 16:37

В Улан-Удэ свыше 60 домов остаются без горячей воды

Графики подключения корректируют из-за аварий
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ свыше 60 домов остаются без горячей воды
Фото: архив «Номер один»

По данным на 18 июня, в Улан-Удэ в 66 домах до сих пор нет горячей воды (список - в таблице). К примеру, десять из них по опубликованному ранее графику должны были подключить еще 10 июня.

В ПАО «ТГК-14» заявили, что в этом году после проведения гидравлических испытаний на теплосетях выявили значительно больше повреждений, чем в предыдущие периоды.

«Это привело к большому количеству аварий и утечек по всему городу, что потребовало масштабных ремонтных работ», - прокомментировали в компании.

В комитете городского хозяйства добавили, что графики подключения корректируются, мол, при устранении одного порыва могут возникать новые, что сдвигает сроки подачи ресурса для некоторых домов. «Для качественного и надёжного ремонта требуется дополнительное время», - отмечают специалисты.

Актуальный график подключения пообещали публиковать в социальных сетях комитета городского хозяйства ежедневно.

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