Иркутских детей срочно вывозят из Крыма

Власти Республики Крым приостановили до 1 сентября 2026 года бронирование, приём и размещение детей в лагерях и других средствах размещения для участия в оздоровительных, туристических, спортивных и образовательных мероприятиях. Это связано с атаками БПЛА и топливным кризисом в Крыму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В связи с этим дети из Иркутской области, которые направлялись на отдых в «Артек», возвращаются домой. Региональные власти заявили, что принимают необходимые меры для обеспечения безопасности и комфортного возвращения детей.

Для решения вопросов, связанных с временной приостановкой детского отдыха, проведён оперативный штаб с участием представителей профильных министерств Иркутской области и Минпросвещения России.

В общем, «отдохнули». Хотя еще в мае давались прогнозы о том, что ситуация на полуострове будет осложняться.