Бдительность банковских работников спасла улан-удэнку от потери миллионов

В Улан-Удэ сотрудники полиции и работники банка совместными усилиями пресекли попытку мошенничества, которая могла стоить 47-летней горожанке 2,5 млн рублей. Как и обычно, началось все с установки домофона.

В мессенджере ей позвонила неизвестная, представившись сотрудницей компании по установке домофонов, и сообщила о плановой замене оборудования. Поскольку женщина находилась не дома, ее попросили продиктовать код из смс для получения временного пароля. Сразу после этого ей стали звонить другие аферисты, действуя по классической схеме «развода».

Сотрудник Роскомнадзора сообщил о взломе Госуслуг и оформлении доверенности на иностранца, сотрудник Росфинмониторинга убедил установить на телефон специальное мобильное приложение. После с ней связался сотрудник ФСБ и начал психологически давить на женщину.

- Под влиянием мошенников, на следующий день потерпевшая направилась в банк, сняла со своего счета 700 тысяч рублей и перевела их через банкомат. На следующий день ей позвонил сотрудник Центробанка и потребовал снять со счёта мужа ещё 1,7 млн рублей, - сообщили в полиции республики.

К счастью, благодаря бдительности сотрудников банка, заподозривших неладное, и своевременному вмешательству прибывших полицейских, вторая финансовая операция пне состоялась. Реальный материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.

Фото: Номер один