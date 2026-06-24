В Бурятии при рождении ребёнка можно будет взять ипотечные каникулы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в статью 6.1-1 закона «О потребительском кредите (займе)», расширяющие возможности получения ипотечных каникул для семей с детьми. Новые меры направлены на поддержку заемщиков, оформивших жилищный кредит, и создание дополнительных условий для улучшения демографической ситуации. Закон позволит семьям временно снизить финансовую нагрузку после рождения или усыновления ребёнка.

Как сообщает РБК, в случае рождения или усыновления второго или последующего ребёнка заемщик сможет один раз за весь срок действия ипотечного договора воспользоваться правом на ипотечные каникулы. Максимальная продолжительность такого периода составит до 18 месяцев, но не дольше чем до достижения ребёнком возраста полутора лет. В случае усыновления отсчёт срока будет вестись с даты усыновления.

Согласно принятому закону, в течение первых шести месяцев каникул проценты на остаток ипотечного долга начисляться не будут. Начиная с седьмого месяца и до окончания льготного периода проценты продолжат начисляться по ставке, предусмотренной договором. Оплатить их заемщик сможет после завершения ипотечных каникул.