В Бурятии на въезде в Кяхту разместят новую стелу. Администрация города 19 июня подписала контракт на ее изготовление и установку. Срок окончания работ – 1 сентября.

На объекте появится изображение величественного Троицкого собора – одного из главных символов города, а также будет указано историческое название Кяхты – Троицкосавск.

«Новая стела будет не просто указателем, а настоящим произведением искусства, которое отразит богатую историю и уникальный дух Кяхты! Она станет прекрасным местом для фотосессий», - прокомментировали в администрации Кяхты.

Напомним, в 2027 году город отметит 300-летний юбилей.