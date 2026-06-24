Общество 24.06.2026 в 09:57
В Бурятии на въезде в Кяхту разместят новую стелу
Администрация города заключила контракт
Текст: Карина Перова
В Бурятии на въезде в Кяхту разместят новую стелу. Администрация города 19 июня подписала контракт на ее изготовление и установку. Срок окончания работ – 1 сентября.
На объекте появится изображение величественного Троицкого собора – одного из главных символов города, а также будет указано историческое название Кяхты – Троицкосавск.
«Новая стела будет не просто указателем, а настоящим произведением искусства, которое отразит богатую историю и уникальный дух Кяхты! Она станет прекрасным местом для фотосессий», - прокомментировали в администрации Кяхты.
Напомним, в 2027 году город отметит 300-летний юбилей.