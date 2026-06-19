В Улан-Удэ тестируют новый «Волгабас» среднего класса

Со вчерашнего дня на дороги Улан-Удэ вышел новенький тестовый пассажирский автобус среднего класса VOLGABUS 429804. Двухдверное транспортное средство рассчитано на 65 пассажиров, имеет длину 8,9 метров.

Функциональность автоновинки можно оценить прямо во время поездки. В настоящее время автобус следует по маршруту № 10 (ж/д вокзал – Аэропорт).

В случае положительного тест-драйва и хороших оценок рассмотрят вопрос приобретения таких автобусов в последующие годы. И тогда транспортное средство будет курсировать по разным городским направлениям.

«Данный автобус занимает среднюю нишу между используемыми в настоящее время автобусами ПАЗ 320435-04 (7,6 метра, вместимость 52 пассажира) и VOLGABUS – 527002 (12 метров, вместимость 111 пассажиров)», - прокомментировали в МУП «Городские маршруты».

Напомним, ранее город получил девять новых «Волгабасов».