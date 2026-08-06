В Бурятии суд оправдал опекуна из Гусиноозерска

В Бурятии Гусиноозерский городской суд оправдал местную жительницу, которую обвиняли в присвоении и растрате денежных средств своих подопечных.

В 2022 году горожанка вместе с супругом оформила опеку над двумя несовершеннолетними детьми погибшего участника СВО. Как ранее сообщали в СУ СКР по Бурятии, поводом для возбуждения уголовного дела стало то, что женщина потратила 3 миллиона из опекунских выплат на покупку автомобиля и путевок в Турцию (для себя, супруга, сына и подопечных детей). После этого органы опеки и попечительства отобрали у семьи приемных детей.

Суд, рассмотрев уголовное дело и исследовав представленные сторонами доказательства, пришел к выводу об отсутствии в действиях женщины состава преступления.

«Вместе с тем, за законным представителем детей сохранено право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства», - говорится в сообщении.

Пока приговор не вступил в законную силу.