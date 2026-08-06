Происшествия 06.08.2026 в 16:22
«Помню только, что ты - моя мама»
Семья мальчика, на которого напали на улице в Новосибирске, рассказала о его состоянии
Текст: КП-Новосибирск
КП-Новосибирск стали известны новые подробности нападения на семилетнего мальчика в Бердске, где ребенка нашли без сознания на улице. Что произошло тогда, изданию рассказала мама мальчика.
- На данный момент нет ни свидетелей нападения, ни записи камер видеонаблюдения, - объяснила КП-Новосибирск мама ребенка. – Мы знаем то, что вечером мой сын пошел в магазин за мороженым – этот супермаркет находится в двух минутах от нашего дома. При нем была небольшая сумка, в ней лежал кнопочный мобильный телефон: пластиковая карта лежала у сына в кармане. Через несколько минут с его номера позвонил мужчина, сказал: «Ваш сын лежит на тротуаре и не может встать». Находился сын около магазина, куда пошел. Я прибежала: мужчина с семьей, который нашел моего сына, дождался меня. Он положил под голову ребенку свой рюкзак: сын к тому моменту уже был в сознании, но глаза у него не фокусировались. Он повторял: «Я ничего не помню».
Сибирячка взяла ребенка на руки и понесла его домой:
- Только дома сын сказал через какое-то время: «Я помню только, что ты моя мама». Потом он вспомнил, что зашел, выбрал мороженое, но рассчитаться не смог, оплата была только наличными из-за терминала. После этого он пошел из магазина домой, а потом, с его слов, «резко стало темно и больно». Но нашли его через дорогу от магазина, лежащим на тротуаре. Сын не помнит, как там очутился, говорит, что вообще не переходил дорогу.
Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговая травму и сотрясение.
- Сейчас сын большую часть дня спит, у него постоянные головные боли, тошнота, иногда рвота. Отрезок времени, в которой все произошло, у него в памяти не восстановился. Как он оказался там, где его нашли, и как оказался дома, мой ребенок не помнит до сих пор. Следователь сказала, что они завели дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
По версии сибирячки, нападение на ее сына могло быть связано с соседским конфликтом, который произошел около двух недель назад:
- Началось все с того, что 20 июля в пятом часу вечера мой сын пошел гулять с собакой: я была дома. Соседские дети были на улице, а через минуту я услышала голоса возле нашего забора. За забором стоял мой автомобиль - гаража у меня нет. И вдруг сын забегает и говорит, что сказал другому мальчику, что нельзя кидать камни в нашу машину. Я сразу вышла, дети отбежали к своим воротам. Потом сын рассказал, что тот самый мальчик кидал в него камни, и мой ребенок чудом увернулся, а камень ударил в машину. Удар камнем поцарапал краску на авто, а если бы попал по ребенку?
Сибирячка позвонила по номеру 112, вызвала полицию.
- Девушка-инспектор опросила меня, сказала, какие заявления мне написать. А те дети все это время стояли у своих ворот и смотрели на нас. А спустя три дня, вечером 23 июля, я и сын вышли гулять с собакой на улицу. И возле нашей калитки нас встретила пьяная мать тех детей: заявила, что хочет поговорить. Я не стала ничего отвечать. А позже вечером я услышала возню за воротами, разговоры возле моей машины – там была та самая Ольга.
Действительно ли соседский конфликт связан с нападением на ребенка, теперь предстоит разобраться полиции. Виновника нападения правоохранители пока не нашли.
- На данный момент нет ни свидетелей нападения, ни записи камер видеонаблюдения, - объяснила КП-Новосибирск мама ребенка. – Мы знаем то, что вечером мой сын пошел в магазин за мороженым – этот супермаркет находится в двух минутах от нашего дома. При нем была небольшая сумка, в ней лежал кнопочный мобильный телефон: пластиковая карта лежала у сына в кармане. Через несколько минут с его номера позвонил мужчина, сказал: «Ваш сын лежит на тротуаре и не может встать». Находился сын около магазина, куда пошел. Я прибежала: мужчина с семьей, который нашел моего сына, дождался меня. Он положил под голову ребенку свой рюкзак: сын к тому моменту уже был в сознании, но глаза у него не фокусировались. Он повторял: «Я ничего не помню».
Сибирячка взяла ребенка на руки и понесла его домой:
- Только дома сын сказал через какое-то время: «Я помню только, что ты моя мама». Потом он вспомнил, что зашел, выбрал мороженое, но рассчитаться не смог, оплата была только наличными из-за терминала. После этого он пошел из магазина домой, а потом, с его слов, «резко стало темно и больно». Но нашли его через дорогу от магазина, лежащим на тротуаре. Сын не помнит, как там очутился, говорит, что вообще не переходил дорогу.
Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговая травму и сотрясение.
- Сейчас сын большую часть дня спит, у него постоянные головные боли, тошнота, иногда рвота. Отрезок времени, в которой все произошло, у него в памяти не восстановился. Как он оказался там, где его нашли, и как оказался дома, мой ребенок не помнит до сих пор. Следователь сказала, что они завели дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
По версии сибирячки, нападение на ее сына могло быть связано с соседским конфликтом, который произошел около двух недель назад:
- Началось все с того, что 20 июля в пятом часу вечера мой сын пошел гулять с собакой: я была дома. Соседские дети были на улице, а через минуту я услышала голоса возле нашего забора. За забором стоял мой автомобиль - гаража у меня нет. И вдруг сын забегает и говорит, что сказал другому мальчику, что нельзя кидать камни в нашу машину. Я сразу вышла, дети отбежали к своим воротам. Потом сын рассказал, что тот самый мальчик кидал в него камни, и мой ребенок чудом увернулся, а камень ударил в машину. Удар камнем поцарапал краску на авто, а если бы попал по ребенку?
Сибирячка позвонила по номеру 112, вызвала полицию.
- Девушка-инспектор опросила меня, сказала, какие заявления мне написать. А те дети все это время стояли у своих ворот и смотрели на нас. А спустя три дня, вечером 23 июля, я и сын вышли гулять с собакой на улицу. И возле нашей калитки нас встретила пьяная мать тех детей: заявила, что хочет поговорить. Я не стала ничего отвечать. А позже вечером я услышала возню за воротами, разговоры возле моей машины – там была та самая Ольга.
Действительно ли соседский конфликт связан с нападением на ребенка, теперь предстоит разобраться полиции. Виновника нападения правоохранители пока не нашли.