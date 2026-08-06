Общество 06.08.2026 в 15:20

В Бурятии подросток помог вернуть пенсионерке потерянные 15 тысяч рублей

За этот поступок юношу наградили полицейские
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Текст: Карина Перова
В Бурятии подросток помог вернуть пенсионерке потерянные 15 тысяч рублей
Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии полицейские наградили подростка, который поступил по совести. 15-летний Артём из Закаменска нашел в подъезде дома по улице Гагарина деньги и помог вернуть их местной жительнице.

Юноша увидел на лестничной площадке потерянные купюры – всего 15 тысяч рублей. Не раздумывая ни секунды, он позвонил на единый номер 112 и сообщил о находке. На место прибыл участковый уполномоченный полиции Жаргал Намсараев.

Правоохранитель провел поквартирный обход и вскоре установил владелицу денег. Пенсионерка рассказала, что возвращалась из магазина и случайно выронила три купюры по пять тысяч рублей. Найденные деньги передали её дочери.

За проявленную бдительность, честность и активную гражданскую позицию Артёма чествовали в стенах территориального отдела полиции. Особой награды удостоился и отец подростка, за достойное воспитание сына ему вручили благодарственное письмо.

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