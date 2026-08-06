Происшествия 06.08.2026 в 16:28

В Бурятии иностранец передал ФСБшнику взятку в полмиллиона

Мужчина пытался продлить срок своего пребывания в стране и отсрочить выдворение
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Текст: Карина Перова
В Бурятии иностранец передал ФСБшнику взятку в полмиллиона
Фото: архив «Номер один»

В столице Бурятии следователи СК завели уголовное дело (по ч. 5 ст. 291 УК РФ) в отношении 35-летнего иностранца. Мужчину обвиняют в даче взятки в крупном размере сотруднику республиканского управления ФСБ.

5 августа в Улан-Удэ обвиняемый, желая незаконно продлить срок своего пребывания в стране и отсрочить выдворение, передал ФСБшнику часть взятки в размере 500 тыс. рублей из ранее обещанных 2 миллионов рублей. Сотрудник от денег отказался и сообщил обо всем руководству.  

Взяткодателя задержали, на допросе он признал вину. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.  

«Следователем регионального управления СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

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взятка ФСБ СК иностранец

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 августа

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