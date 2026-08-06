Общество 06.08.2026 в 16:28

Маммопластика: как принять взвешенное решение и не пожалеть

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Текст: Служба информации "Номер один"
Маммопластика: как принять взвешенное решение и не пожалеть
Фото: нейросеть
Каждая пятая женщина хотя бы раз задумывалась об изменении формы или размера груди. Но между желанием и осознанным решением — целая пропасть вопросов. Давайте разберёмся честно и по делу.

Что такое маммопластика и кому она подходит

Маммопластика — собирательный термин, который объединяет несколько хирургических процедур: увеличение, уменьшение, подтяжку и коррекцию асимметрии груди. Операция помогает женщинам, которые столкнулись с изменениями тела после беременности и грудного вскармливания, значительного похудения или просто недовольны природными данными.

Хорошая кандидатка на операцию — это взрослая женщина с устойчивым весом, реалистичными ожиданиями и отсутствием серьёзных противопоказаний. Решение принимается совместно с пластическим хирургом после полного обследования.

Ключевые виды вмешательства

• Аугментационная маммопластика — установка имплантов для увеличения объёма.

• Редукционная маммопластика — уменьшение слишком большой груди, снимающей нагрузку с позвоночника.

• Мастопексия — подтяжка птозной груди без изменения объёма.

• Комбинированные операции — подтяжка + импланты для комплексного результата.

Реальный кейс: Анастасия, 34 года

После рождения двоих детей грудь Анастасии потеряла форму и объём. Она долго откладывала операцию, боясь рисков. Консультация в специализированной клинике расставила всё по местам: хирург объяснил нюансы реабилитации, показал результаты похожих случаев. Через три месяца после мастопексии с небольшими имплантами Анастасия говорит, что жалеет лишь об одном — что не решилась раньше.

На что обратить внимание при выборе клиники

• Лицензия медучреждения и сертификаты хирургов.

• Портфолио с фото «до/после» аналогичных случаев.

• Использование имплантов сертифицированных европейских производителей.

• Прозрачное ценообразование без скрытых доплат.

• Полноценное послеоперационное сопровождение.

Подготовка и реабилитация

Стандартная подготовка включает анализы крови, ЭКГ, консультацию анестезиолога и маммолога. Реабилитация занимает от 4 до 6 недель: первые дни — постельный режим, затем постепенное возвращение к обычной жизни. Компрессионное бельё носят 1–2 месяца, активный спорт — под запретом около двух месяцев.

Итог

Маммопластика — это не каприз, а осознанный шаг к комфорту в своём теле. Изучить виды операций, актуальные цены и записаться на бесплатную консультацию можно на странице маммопластика в Бюстклинике. Специалисты клиники работают на сертифицированном европейском оборудовании и сопровождают пациентку на каждом этапе — от первичного осмотра до контрольного визита.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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