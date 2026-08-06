Общество 06.08.2026 в 14:53

В Бурятии завели «уголовку» на водителя перевернувшегося на реке грузовика

Мужчине предъявлено обвинение
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Текст: Карина Перова
В Бурятии завели «уголовку» на водителя перевернувшегося на реке грузовика
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Муйском округе Бурятии обнаружили тело второго пассажира из перевернувшегося на реке Бамбуйке грузовика. Мужчину нашли в шести километрах от места происшествия, в районе устья реки Голюбе.

Следователи СК завели уголовное дело в отношении водителя «Урала» (по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Напомним, он единственный, кому удалось выбраться из машины. Мужчине предъявлено обвинение.

Обвиняемый занимался частными грузоперевозками. 1 августа он выехал из поселка Таксимо с тремя мужчинами. Во время переправы через реку Бамбуйка грузовик опрокинулся.

Автомобилист успел выбраться самостоятельно, пассажиры остались внутри кабины. Спустя несколько дней ниже по течению обнаружили тело одного мужчины, затем второго. Поиски последнего продолжаются.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

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урал бамбуйка МЧС СК

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