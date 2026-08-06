Экономика и бизнес 06.08.2026 в 14:53
В Бурятии у организатора конкурсов красоты отбирают землю на Байкале
Руфина Уюина задолжала налоговикам крупную сумму
Текст: Андрей Константинов
В Арбитражный суд Бурятии поступил иск от налоговой службы, адресованный известному предпринимателю Руфине Уюиной. Налоговики требуют обратить взыскание на заложенное имущество бизнесвумен - земельный участок площадью 3000 кв. метров в селе Максимиха – и продать его с публичных торгов в счет погашения налоговой задолженности. Последняя указана в размере 1 105 806 рублей.
Заявление уже принято к производству, на этой неделе прошли предварительные слушания. На них представитель предпринимательницы заявил ходатайство об отложении разбирательства, мотивировав его «необходимостью представления доказательств в обоснование своих возражений, а также ввиду неполучения искового заявления». Суд данное ходатайство удовлетворил.
Руфина Уюина занимается бизнесом в Бурятии еще с конца 90-х годов. Помимо регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сейчас она является директором и соучредителем компании по добыче драгоценных металлов «Сибзлат». Также она руководит автономной некоммерческой организацией «Ая-Ганга», которая помогает детям с особенностями развития. Но в республике Руфина Уюина широко известна прежде всего как организатор конкурсов красоты, таких как «Краса Бурятии» и «Мисс Улан-Удэ».
Как получилось, что предпринимательница задолжала крупную сумму налоговой службе, из материалов дела пока не ясно. «Номер один» будет следить за ходом судебного разбирательства.
Заявление уже принято к производству, на этой неделе прошли предварительные слушания. На них представитель предпринимательницы заявил ходатайство об отложении разбирательства, мотивировав его «необходимостью представления доказательств в обоснование своих возражений, а также ввиду неполучения искового заявления». Суд данное ходатайство удовлетворил.
Руфина Уюина занимается бизнесом в Бурятии еще с конца 90-х годов. Помимо регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сейчас она является директором и соучредителем компании по добыче драгоценных металлов «Сибзлат». Также она руководит автономной некоммерческой организацией «Ая-Ганга», которая помогает детям с особенностями развития. Но в республике Руфина Уюина широко известна прежде всего как организатор конкурсов красоты, таких как «Краса Бурятии» и «Мисс Улан-Удэ».
Как получилось, что предпринимательница задолжала крупную сумму налоговой службе, из материалов дела пока не ясно. «Номер один» будет следить за ходом судебного разбирательства.