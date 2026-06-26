В Бурятии в «заброшке» организовали подпольный майнинг

Сотрудники филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» и полицейские раскрыли новый случай подпольного майнинга почти на 1,4 млн рублей. Проверка проводилась в городе Гусиноозерске.

К электросетям с прибором учета было подключено одно из заброшенных административных зданий. При обследовании помещения специалисты обнаружили оборудование для добычи криптовалют и специализированные системы удаленного управления.

По расчетам, объем бездоговорного потребления электроэнергии составил свыше 400 тысяч киловатт-часов (кВт·ч). Это нанесло ущерб энергокомпании на сумму порядка 1,4 млн рублей.

«Незаконно подключенные майнинговые фермы несут угрозу стабильности электроснабжения жителей региона и приводят к недофинансированию инвестиционной программы развития электрических сетей. Подобные случаи требуют повышенной бдительности как со стороны специалистов, так и населения», – сказал заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Аркадий Хонгоров.

Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии влечет за собой административную и в некоторых случаях уголовную ответственность.

Напомним, на территории Бурятии деятельность по майнингу криптовалют запрещена постановлением правительства республики.

Ранее «Номер один» сообщал о банкротстве перспективного проекта – единственный легальный майнер в республике пошел на дно (ООО «Битривер-Б»). Эта фирма строила большой майнинговый дата-центр в Мухоршибирском районе.

А у жителя одного из поселков изъяли устройства для майнинга стоимостью 18,5 млн рублей. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Бурятской таможни и УФСБ по РБ.