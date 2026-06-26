Общество 26.06.2026 в 09:42

Apple заблокировала установку ВКонтакте в App Store

На iPhone теперь нельзя будет поставить Одноклассники, Дзен и почта Mail
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Текст: Иван Иванов
Apple заблокировала установку ВКонтакте в App Store

Apple в режиме санкционного давления последовательно убирает из App Store приложения, которые, по мнению компании, связаны с государственными российскими структурами. Так, из российского AppStore пропали приложения сервисов VK — Музыка, Мессенджер и Видео.

«Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила также приложения «Дзен», Одноклассники и почта «Mail», - сообщает РБК.

Российские власти рассчитывают получить разъяснения от корпорации Apple в связи с удалением сервисов VK из App Store, заявил журналистам Дмитрий Песков. 

«Если разъяснения не будут даны, дальше надо делать выводы о продолжении взаимодействия с этой компанией», — сказал пресс-секретарь президента России. Он напомнил, что ранее из магазина приложений был удален российский мессенджер «Макс». Такие действия бьют по интересам пользователей всего русскоязычного мира, отметил Песков. 

В правительстве посоветовали россиянам переходить на Android (который устанавливается на китайские и корейские смартфоны) и «наши системы» после удаления приложений VK из App Store — такой совет выдал Дмитрий Песков. Ситуация такова, что после санкций со стороны App Store, то есть пользоваться сейчас ещё можно, но скачивать эти приложения на новый iPhone уже нельзя.

Фото: нейросеть

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